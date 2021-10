Nyligen aktuell på Wallners galleri – nu får han ett av landets största konstpriser

Under en svår period under tonåren gav måleriet både trygghet och inspiration åt den skånske konstnären Nicklas Randau. Detta förde honom vidare in på konstens väg, och i oktober ställde han ut på Galleri Thomas Wallner. Nu får han ett av landets största konstpriser, Edstrandska konststipendiet på 400000 kronor.