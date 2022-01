Nypremiär för livesänd opera på Roxy

Föreningen Kulturduken Roxy har återuppstått och under våren kommer de på Roxy Bio att livesända sex operaföreställningar från The Met i New York. Premiären sker på lördag, 29 januari. ”Att se opera på Roxy är bättre än i verkligheten”, anser Margareta Wingårdh som redan har förbokat biljetter.