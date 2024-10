Nytt att strömma: Tre filmer med höga betyg

Uppföljare med minst samma kvalitet som föregångaren

Laddat triangeldrama med Zendaya

Sport

Challengers

”Call me by your name”-regissören Luca Guadagninos erotiskt laddade triangeldrama där Zendaya, Mike Faist och Josh O’Connor spelar kärlekskranka tennis-rivaler. Genom att mixa den sofistikerade sporten med Harlekinroman-aktiga intriger uppstår en intressant sammansmältning, spetsad med Guadagninos fascination för påträngande fysiska attribut.

”Challengers” är ingen omedelbar ’smash’ utan mer som en strategiskt placerad underskruv av slagkraftiga audiovisuella grepp som förhöjer filmupplevelsen.

Regi: Luca Guadagnino.

I rollerna: Zendaya, Mike Faist med flera.

Strömmas på: Prime Video.