Opersonlig Mia borde nöjt sig med humor och böcker

Det ska handla om stora känslor, bland låtskrivarna finns Annika Norlin och Molly Sandén, och det framförs av Mia Skäringer Lázár som bland annat sålt ut Globen sex gånger med sin show ”Avig Maria – No more fucks to give”. Då borde det ha blivit så mycket bättre än det blev. Men kanske har hon redan fått ur sig det mesta som komiker och författare?