Övertygande och lättläst om mordet på Olof Palme

Vi minns alla den famösa presskonferensen som chefsåklagare Krister Petersson höll i juni 2020. Svenska folket skulle få reda på vem som mördade Palme. Det blev ett antiklimax. Den så kallade Skandiamannen, Stig Engström, ringades in och ansågs vara skyldig. Men några bevis fanns inte. Bara indicier.

En viss Christer A är i fokus. En enstörig man som aldrig lämnade in sin revolver när polisen ville provskjuta alla vapen av märket Smith & Wesson. Christer A sågs vid biografen Grand, bodde i Vasastan, hatade Palme, var dokumenterat en duktig pistolskytt och saknade trovärdigt alibi natten 28 februari när Palme sköts ihjäl. När polisen konfronterade honom ljög han.

Jon Jordås berättar initierat om Christer A:s liv som udda person och dömd djurplågare. Hans föräldrar var rädda för honom. Utseendemässigt var han lik den fantombild som polisen skapade efter Mårten Palmes minnesbilder.

När polisen slog in dörren in till Christer A:s lägenhet fann man honom död. Han hade skjutit till själv. Här tog allt slut 2007. Någon slutlig lösning får vi därför inte.