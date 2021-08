På resa genom livskris – i starka kvinnors spår

För tio år sedan sade Mia Kankimäki upp sig från jobbet på ett bokförlag, sålde lägenheten och flyttade in på vinden hos sina föräldrar. Hon närmade sig 40, var singel och grubblade över vad hon skulle göra med sitt liv. I gryningstimmarna var oron som mest påtaglig.

Det var under dessa nätter som hon bestämde sig för att rikta tankarna åt ett annat håll. Och så har det fortsatt.

– En av de stora frågorna för mig under den här perioden var: Hur lever man ett meningsfullt liv som kvinna över 40, utan barn och familj? De här kvinnorna visade mig att det finns många olika sätt att leva ett meningsfullt liv.

Nattkvinnorna tog sig an hisnande utmaningar i en tid då en ogift kvinna förväntades ägna sitt liv åt att vårda sjukliga släktingar och tvätta sina bröders underkläder. Men ju närmare Mia Kankimäki kom, desto tydligare blev det att de var långt ifrån felfria.

– Karen Blixen var den jag visste mest om när jag påbörjade min resa. Jag hade bilden av henne som en orädd, självständig kvinna. Men när jag läste hennes brev under resans gång framträdde en helt annan person – en sjuklig, oberäknelig kvinna som var totalt beroende av sin älskares nycker.

– Under min research insåg jag att det finns så många kvinnor som har gjort enastående saker, som har varit mer eller mindre berömda under sin livstid men som sedan har glömts bort av historien. Jag blev helt överrumplad. (TT)

Fakta

Mia Kankimäki

Gör: Författare

Ålder: 49 år.

Bor: I Helsingfors.

Bakgrund: Arbetade inom förlagsbranschen i tio år innan hon sade upp sig för att bli författare. "Kvinnor jag tänker på om natten" är hennes andra bok.

Lästips: "'Around the world in seventy-two days' och 'Tio dagar på dårhus' av Nellie Bly. Hennes texter är tidlösa, de kunde ha varit skrivna i dag."