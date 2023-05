Paul Simon ger ut nytt album

Konceptet kom till honom i en dröm och den 19 maj släpps Paul Simon nya album "Seven psalms". Skivan innehåller sju låtar och de 33-minuterna är tänkta att spelas som ett kontinuerligt stycke, skriver Pitchfork .

En dokumentär om albumets tillblivelse ska också vara på gång. "In restless dreams", i regi av dokumentärfilmaren Alex Gibney, skildrar den andliga resa 81-årige Simon går igenom under de fyra år det tog att skapa "Seven psalms".