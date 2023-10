Pet Shop Boys sura på Drake

Drake släppte nya skivan "For all the dogs" i fredags. Arkivbild.

Drake släppte nya skivan "For all the dogs" i fredags. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Det är låten "All the parties" på Drakes nyligen släppta album "For all the dogs" som Pet Shop Boys surar över. Där sjunger rapparen i en strof: "And it's 6, our town a dead end world/East End boys and West End girls."