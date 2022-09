Peter Englund kryper under skinnet på historien

Under slaget om El Alamein i Nordafrika knäckte brittiska styrkor till slut den tyska Afrikakåren, vid floden Volga på östfronten inleddes den stora sovjetiska motoffensiven som sedermera slutade med en hel tysk armés undergång vid Stalingrad. Samma månad landsteg även amerikanska trupper i i Nordafrika och i Stilla havet började amerikanerna få övertaget över japanerna under land- och sjöstriderna om den strategiskt viktiga ön Guadalcanal.

Englund skildrar denna dramatiska månad via ett 40-tal människoöden från olika håll i världen – allt från en tysk ubåtskapten i Atlanten till en kvinna på en japansk fältbordell. Endast i undantagsfall har han använt sig av kända personer som den unga tyska motståndskämpen Sophie Scholl.

Genom dessa öden kryper Englund så att säga under skinnet på den ”stora historien” och visar upp livet i all dess komplexitet och mångfald på mikronivå. Berättargreppet med korta kapitel med glimtar ur människors liv under ett historiskt tidsskede har Peter Englund utnyttjat tidigare i den hyllade boken ”Stridens skönhet och sorg”, som utkom första gången 2008 och som så småningom har växt till flera böcker om vart och ett av första världskrigets år.