Postumt Kenny Rogers-album med nya låtar ges ut

Ett album med låtar som countrysångaren Kenny Rogers spelade in 2008–2011 kommer att ges ut postumt. Rogers avled 2020 och hans änka Wanda Rogers meddelar nu att det nya albumet heter "Life is like a song".

Det innehåller både covers, som Eric Claptons "Wonderful tonight" och Etta James "At last", men även två alster som tidigare aldrig har släppts digitalt. En duett med Dolly Parton, "Tell me that you love me", och "Goodbye" – skriven av Lionel Richie.