Prisbelönt skådespelare död

Den Emmybelönade skådespelaren Ron Cephas Jones har avlidit, uppger Variety . Han var mest känd för sin roll som William Hill i tv-serien "This is us".

Ron Cephas Jones hade en lång karriär i tv- och filmbranschen. Andra serier han medverkade i var "Truth to be told", "Luke Cage" och "Mr Robot", där svenske Martin Wallström hade en bärande roll. Han spelade också i filmer som "Dog days", "He got game" och "The holiday".