Röyksopp känns stundtals frustrerande daterade

Mycket är mjukt som siden, men Röyksopp är som bäst när energikickarna sätter in och de drar undan draperiet till den högoktaniga electron. De har alltid varit Sverige-vänner och kallat in både Robyn, Lykke Li och Karin Dreijer för att skina lite extra. Nu samlar de upp gäster från hemlandet där Norges popdrottning Susanne Sundfør är deras mest frekventa samarbetspartner. Att hon ibland låter lite som en ung Agnetha Fältskog bidrar också till något slags svenskt släktskap. Även England sponsrar med Pixx och Karen Harding. Brundtland och Berge har sagt att senaste skivan är en hyllning till Depeche Mode, Kraftwerk och tidig new wave från 80-talet. Tyvärr kommer den aldrig upp i samma experimentlusta och finurlighet. Grundbultarna är fortfarande klubbig pop korsat med atmosfärisk ambient. “Control” är intensiv house i moll, balladen “Sorry” med Jamie Irrepressible vid mikrofonen är ett vackert stämningsstycke och Sundfør-sjungna “Tell him” är sårig pop om ett brustet hjärta.