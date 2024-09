Rusning till svenske filmaren i Venedig

Tog fyra år

"Väldigt negativ"

Fakta: Göran Hugo Olsson

Ålder: 58 år.

Bor: I Stockholm.

Yrke: Regissör.

Tidigare filmer i urval: "Am i black enough for you?", "The black power mixtape 1967–1975", "Om våld", "Fonko", "Den sommaren".

Aktuell med: "Israel-Palestina i svensk tv 1958–1989".