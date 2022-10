Så fick John Andrén sin timme i en podd

Ystadsfödde ryttmästaren John Andrén skänkte vid sin död 1965 sin stora samling böcker — av och om Oscar Wilde, Nijinskij, Aubrey Beardsley och Laurence of Arabia — till Ystads bibliotek. De skapade ett eget rum åt böckerna. Men knappast kunde militären veta att han skulle få sin egen podd. Under torsdagskvällen kom Storysyndromet och spelade in.