Seinabo Sey ger sig ut på turné

Seinabo Sey uppträdde på Way Out West i Göteborg augusti. Arkivbild.

Seinabo Sey uppträdde på Way Out West i Göteborg augusti. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Efter årsskiftet ger sig Seinabo Sey ut på Skandinavien-turné. Tidigare i år släppte hon sitt tredje album "The one after me" och efter det har hon givit konserter bland annat på Way Out West och även som förband åt Bon Iver på Dalhalla.