Seriefestival flyttar in i Surbrunnsparken

Ny plats för Ystad seriefestival är Surbrunnsparken där serietecknare och seriefantaster samlas under tre dagar, 6 till 8 september, nästa veckoslut.

Dessutom delar seriefrämjandet under festivalen ut sitt årliga pris Urhunden till bästa svenska och bästa utländska seriebok.

Per Demervall och Patric Nyström, skapare av vikingaserien ”Siris äventyr” kommer till parken och berättar om arbetet med att förena fakta och fantasi.

Serietecknare som gästar festivalen tecknar under lördagen och söndagen en stafettserie som besökarna kan följa live när den skapas. På biograf Scala visas under söndagen filmer av serietecknare.

Under arbetet med festivalens program hittade också Rolf Classon en koppling mellan serier och Fredrik Vilhelm Thorsson, statarpojken som kom att grunda parken och blev finansminister. Thorsson var bästa kompis med Olle Olsson från Smedstorp. De båda var med att grunda det socialdemokratiska partiet på 1880-talet. Olle Olsson var far till Rit-Ola, 1950- och 1960-talets främsta serietecknare som i sin tur var far till Olle Berg som tillsammans med Rolf Classon 1979 startade tidningen Galago, del i den svenska serierevolutionen.