Sinéad O’Connor är död

Musik • 26 juli 2023 20:31

Sinead O'Connor 2016. Arkivbild. Foto: Antonio Calanni/AP/TT

I ett uttalande säger artistens familj: "Det är med stor sorg som vi tillkännager vår älskade Sinéads bortgång", rapporterar BBC.

"Hennes familj och vänner är förkrossade och har begärt att lämnas i fred i denna mycket svåra tid", lyder uttalandet.

Sinéad O'Connor debuterade 1987 med albumet "The Lion and the Cobra".

Mest känd är hon för sin låt "Nothing Compares 2 U" som utsågs till världens bästa singel 1990 av Billboard Music Awards, enligt The Irish Times.

Låten skrevs av Prince till bandet The Family 1985.

Totalt släppte hon tio studioalbum.

Sinéad O'Connor vann Grammy för sin ”I Do not Want What I Haven't Got” 1990 och nominerades därefter flera gånger till priset.

I fjol producerades artistdokumentären "Nothing Compares" som handlar om åren 1987–1993 när den irländska artisten blev megastjärna.

I juni 2022 ställde artisten in alla sina spelningar på grund av hälsoskäl, skriver Page Six.

Tillkännagivandet kom sex månader efter att hennes 17-årige son begått självmord.

Enligt Page Six gjorde hon sitt sista offentliga framträdande i mars i år när hon tog emot pris för det bästa irländska klassiska albumet för "I Do Not Want What I Haven't Got".

Artisten föddes i Glenageary strax utanför Dublin 1966.