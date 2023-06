Skådespelarna hotar med massiv strejk

Redan manusförfattarnas strejk påverkar en lång rad produktioner. Pratshower som "Saturday night live" ställde in efter strejkutbrottet i början av maj och produktionen av den femte säsongen av "Stranger things" är satt på paus, enligt Variety. Även serier som "House of Dragon" ligger nere medan de ansvariga för "The Lord of the Rings: The Rings of Power” fortsätter arbetet med säsong två, men utan de producenter som stödjer strejken.