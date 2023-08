Skivaktuelle Alice Cooper vägrar gå av scenen

Går in i en roll

Med nya skivan har bandet närmare ett 30-tal album med låtar att riva av under konserterna. Men att få gå in i sin välkända scenpersona är en stor del i det som gör showerna speciella.

”En flykt från politik”

Jobbat med svenskar

"Stress dödar"

Fakta: Alice Cooper

Född Vincent Damon Furnier, 4 februari 1948 i Detroit, Michigan.

Alice Cooper var ursprungligen namnet på ett rockband där han var sångare och när bandet splittrades 1974 tog han officiellt namnet Alice Cooper som sitt eget, eftersom han var så förknippad med det.

Ses som skräckrockens gudfader och har sålt över 50 miljoner album världen över.

Under 1970-talet hade han flera hits, bland annat "School's out" och ”No more mr Nice guy". Klassikern ”Poison” kom i slutet av 80-talet.

2003 fick han en stjärna på Hollywoods Walk of Fame i Los Angeles och 2011 valdes han och hans tidigare band in i Rock and Roll Hall of Fame.

Genom åren har han medverkat i allt från ”Mupparna” till ”Wayne's world”, gjort konst med Salvador Dali, spelat i flera filmer och och sjungit musikal.

Sedan början på augusti turnerar han i Nordamerika, bland annat tillsammans med sin fru Sheryl Goddard. Turnén har totalt närmare 50 stopp.

Den 25 augusti släpps skivan "Road".