Superhelg för Super Mario-filmen

Den tv-spelsbaserade filmen – som hade premiär redan i onsdags inför den långa påskhelgen – har dragit in cirka 205 miljoner dollar, motsvarande 2,1 miljarder kronor i Nordamerika.

Under den ordinarie helgen, mellan fredag och söndag, tjänade filmen in 146 miljoner dollar i biljettintäkter. Därmed är det den bästa premiärhelgen för en film under 2023 och den näst bästa premiärhelgen för en animerad film någonsin.