Thåström släpper in syntarna och når halvvägs

Syntar, stråkar och trummaskiner ramar in Thåströms socialrealism när han sjunger om att slänga sopor, grannar bakom papperstunna väggar, samhällets bortglömda och kostymer från Lidl. Det smygs till och med in en sordintrumpet i “Stora långa gatan”. Systrarna Söderberg i First Aid Kit körar på tre låtar. Det är ett tecken på ett friare artistiskt tänk. Inte nödvändigtvis mer publikfriande, men en vilja att bredda paletten och hitta en ny publik. Ibland saknar jag mörkret där Conny Nimmersjö från Bob Hund och Ossler sliter sönder låtarna och lägger på ett extra smärtsamt lager. Å andra sidan gillar jag ofta det eftertänksamma lugnet som 64-åringen har skapat. “Gyttjebrottaren” låter nästan som en ironisk Kent-titel, men faktum är att låten (som påminner mycket om Kent) är en av skivans mest självklara och reflekterande låtar. Thåström upprepar frasen allt ljus på mig i det fantastiska outrot. Även “Dom du behöver” och titellåten är starka. Men den här gången får man ta det goda med det onda. “Isbergen” klingar ganska illa i sin kliniska popkostym och den aningen smetiga och klyschiga balladen “TOLEDO” kunde sparats på idéplanet. “Dom som skiner” är musikaliskt sett det mest kommersiellt gångbara albumet som Thåström gjort sedan solodebuten. Det är ett viktigt kapitel, men som både blandar och ger.