The Script-gitarristen Mark Sheehan är död

Mark Sheehan, gitarrist i bandet The Script, är död, rapporterar The Irish Times . I ett inlägg på Twitter skriver bandet att Sheehan avled på sjukhus på fredagen efter en kort tids sjukdom.

Mark Sheehan var en av grundarna av det irländska bandet, kända för hits som "Hall of fame" och "The man who can’t be moved", tillsammans med frontmannen Danny O’Donoghue och trummisen Glen Power.