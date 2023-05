The Shanes-gitarristen Tommy Wåhlberg är död

The Shanes bildades av Staffan Berggren, Tommy Wåhlberg, Svante Elfgren och Tor-Erik Rautio under tidigt 60-tal i Tuolluvaara utanför Kiruna och var ett av landets populäraste popband under 1960-talet.

De hade hits som ”Let me show you who I am”, ”Drip drop” och ”Blue feeling” och var sommaren 1964 förband åt The Beatles. Gruppen tävlade även i Melodifestivalen både 1982 och 1992.