Veckans film och serier – instängt för Ferguson

Little Richard uppträder på Wrigley Field i Chicago 1956. Pressbild.

Little Richard uppträder på Wrigley Field i Chicago 1956. Pressbild. Foto: Pictorial Press Ltd/Alamy Stock Photo/Nonstop

Efter att klimatkrisen till slut har gjort jordytan obeboelig har mänskligheten tagit sig ner under jorden i stora silor där hundratusentals bor och arbetar – som i en myrstack. De vet inte varför, de har fråntagits sin historia och mycket av mänsklighetens samlade kunskap eftersom arkiven har förstörts. Men sanningen finns där ute.

"Top dog" (8/5, C More).

Hyllad dokumentär om Little Richard som var på plats när rockmusiken föddes, men sedan fick se vita artister stjäla rampljuset, medan han själv närmast blev bortglömd. Regissören Lisa Cortés försöker också återupprätta Little Richard som hbtq-ikon, en roll han själv under olika perioder inte kände sig särskilt bekväm med.