Veckans film och serier – norsk offernarcissism

Dokumentär om hur nakenscener har skildrats genom Hollywoods historia. Tolkat ur ett kvinnligt perspektiv av bland andra Jane Fonda och Rosanna Arquette. Kan bli ett lämpligt komplement till dokumentären "This film is not yet rated" (2006) om den amerikanska biografcensuren och den utomordentligt bra podcasten "You must remember this" som i sin senaste säsong behandlade 90-talets erotik i mainstreamfilm.