Veckans film och serier – skräckfyllda premiärer

Helen Mirren, som spelade drottning Elizabeth i "The queen", gestaltar ännu en stark kvinna. Israels premiärminister Golda Meir sätts under stark press när arabiska styrkor plötsligt anfaller på flera fronter under jom kippur-högtiden 1973 och hon vänder sig till den amerikanske utrikesministern Henry Kissinger för hjälp.

"How to save a dead friend".

Tom Hiddleston fortsätter att hoppa mellan tidsepokerna i den andra säsongen av den stjärnspäckade Marvelserien. Loki måste bekämpa Victor Timely (Jonathan Majors), en version av storskurken Kang. Till sin hjälp har Loki bland annat nyligen Oscarsbelönade Ke Huy Quan ("Everything everywhere all at once"), som spelar Lokis egen variant av Bonds Q, ett tekniskt geni.