Veronika Malmgren gör läsaren lycklig

Det dröjde drygt tio år, men nu är Veronika Malmgren äntligen tillbaka med en ny roman. Som jag har längtat! Som jag har hoppats att ”Gracie” inte skulle bli en one-hit wonder! Veronika Malmgren debuterade nämligen redan 2011 med romanen ”Gracie”, berättelsen om Klara och Penny, den svenska utbytesstudenten och tjejen från den amerikanska hålan i Kansas. Gracie var bilen som gav den frihet för stunden: on the road, men alltid tillbaka hem igen. På bokbloggen jag då skrev för Borås Tidning utnämnde jag ”Gracie” till 2011 års bästa roman, före romaner som ”Korparna” av Tomas Bannerhed och ”Grand final i skojarbranschen” av Kerstin Ekman. Minsann!