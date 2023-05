Vill ge hopp med filmen "Butiken"

På en lågprisbutik någonstans i Sverige slits en mellanchef mellan lojaliteten gentemot medarbetarna och kraven på att piska dem mot högre effektivitet och vinstmarginal. De anställda slavar under ledningens hårdnande villkor, och utanför har en grupp hemlösa slagit läger för att nattetid kunna dumpstra ur affärens container med kasserad och överbliven mat.

"Butiken" är regissören Ami-Ro Skölds tredje film, och den bottnar till stor del i hens eget liv. Sköld har själv under en period varit hemlös och även jobbat i en lågprisbutik, både "på golvet" och som butikschef.

Fick nog

Ami-Ro Skölds tidigare filmer, "Nasty old people" (2009) och "Granny's dancing on the table" (2016), är också de till stor del självbiografiska. Och redan när Sköld sade upp sig från butiksjobbet visste hen att erfarenheten borde omvandlas till film.