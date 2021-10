Wigh får det att svida i skinnet

Kate Melander bor i Stockholm, gör karriär och lever gott. Utåt sett. För i förhållandet med Sebastian är hon hunsad, förnedrad och misshandlad. Han är en klassisk psykopat, som bara ser till sitt eget bästa. För att bli fri från honom flyr hon till familjens sommarhus i Filipstad, där hon tror att hon ska kunna få vara i fred. Under arbete med en vattenledning hittas kropparna efter två unga människor nedgrävda på hennes bakgård, sannolikt dödade under 1940-talet. Kate börjar undersöka vilka de kan vara, nyfiken på deras öde. Hon kliver in i det gamla svenska klassamhället där överheten gick långt för att behålla sina privilegier. Samtidigt finns hela tiden hotet att Sebastian ska finna henne, med allt vad det innebär av skräck och oro. Slagen och örfilarna svider i skinnet under läsningen.