När SCB i januari släppte sina siffror rörande avhopp tre år in i mandatperioden visade de precis som tidigare års undersökningar att det framförallt är unga under 30 som väljer att lämna sina uppdrag som förtroendevalda mitt under en mandatperiod. De vanligaste skälen är rent privata som att man fått arbete eller ska börja studera på annan ort. Helt naturliga förändringar i unga människors liv. Men också något som gör en del unga mindre lämpade än äldre vilka sedan länge är etablerade i kommunen. Att människor i 20-30-årsåldern som har fullt upp med livspusslet väljer bort att kandidera till kommunfullmäktige behöver inte heller betyda att de inte kommer tillbaka till politiken i ett senare skede i livet.