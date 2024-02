I en intervju med DN (15/2) talar oppositionsledaren och tidigare statsministern, Magdalena Andersson, om risken för ryska påverkansoperationer. Det är onekligen en varning som tål att upprepas. Just i dagarna pågår överbelastningsattacker mot exempelvis SVT som mycket väl kan vara exempel på sådant. Och att Ryssland på olika sätt försöker påverka politiken direkt via politiker och via andra inflytelserika personer finns det gott om exempel på. Magdalena Andersson talar i intervjun om den lettiska ledamoten i EU-parlamentet, Tatiana Zdanoka, som avslöjats som agent för den ryska säkerhetstjänsten FSB.