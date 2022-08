Barn behöver böcker i skolan

Rubriken i inledningen av den femåriga nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som antogs av regeringen 2017 är ”Moderniseringen av Sverige börjar i skolan”. Redan där sattes tonen. Det som är modernt är i Sverige per definition alltid lika med rätt och bra. Ut med det gamla in med det nya. Så har det varit i vårt land under de senaste 60-70 åren. Ingen har tid, eller lust, att fråga varför eller om det är rimligt att kasta bort sådant som är vetenskapligt underbyggt, beprövat och sedan länge välfungerande.