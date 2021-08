Björn Lomborg: Inget skäl för klimatångest

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPPC har just släppt sin senaste rapport. Reaktionerna från politiker och medieprofiler kunde inte ha varit mer förutsägbara. I enlighet med den gängse berättelsen om den förestående apokalypsen sammanfattade den klimatångestdrabbade tidningen The Guardian den vetenskapliga rapporten med att peka ut människan som ”skyldig som fan” till ”mänsklighetens klimatbrott”. Men naturligtvis står det inte något sådant i rapporten.

Eftersom temperaturen har ökat under de senaste två decennierna har det orsakat ytterligare 116 000 dödsfall på grund av värme varje år. Detta passar naturligtvis in i berättelsen och det har rapporterats om och om igen.

Björn Lomborg är chef för tankesmedjan Copenhagen Consensus Center och visiting fellow vid Stanforduniversitetet. Hans senaste bok är ”False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet.”