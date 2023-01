Känslomässigt är svaret lätt, men har man ansvar för att Nato inte dras in i en direkt militär konflikt blir det mer komplicerat. 300 stridsvagnar kan tillföras snabbt men de kräver reservdelar, bärgningsresurser under strid och mobila reparationsenheter. Enbart stridsvagnar, som i Polens utspel, ger en liten och kortvarig effekt utan sådana resurser, som dock kan resa krav på att utländsk civil personal som behärskar dem kommer på plats för att bistå. Det kan föra Nato längre in i konflikten. Om inte måste ukrainsk underhållspersonal utbildas. Vill Nato och Tyskland verkligen ha möjligheten öppen att skicka stridsvagnar, får man hoppas att en sådan utbildning redan pågår.