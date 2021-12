Bo Pellnäs: Ett nytt krig på Balkan?

Det var trevligt att jobba i New York i en grupp som granskade FN:s fredsbevarande styrkor. Men så skrev Sverker Åström, den förre kabinettsekreteraren på UD, och jag år 2005 en debattartikel om Daytonavtalet. Det som ledde till fred på Balkan och gjorde Bosnien Hercegovina till en egen stat. Vi sa att det bäddade för konflikter och skapade en stat omöjlig att styra. Det uppskattades inte på UD. Mitt uppdrag i New York fick ett abrupt slut. Inte så att man hörde av sig, men det kom inga fler kallelser från FN till New York.