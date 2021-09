Dags för borgerlig omstart

Men också partiets vidare formande under Jimmie Åkessons nu långvariga ledarskap finns det anledning att fundera över ur borgerligt perspektiv. I dag beskriver SD sig som ”ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället”. Till det ska läggas vurmen som finns inom SD för Per Albin Hansson och ”folkhemmet”. Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg fick i en intervju med Sydöstran i oktober 2019 frågan: Varför har du en socialdemokrats ikon som Per Albin inramad på ditt tjänsterum? Louise Erixon svarade: ”Jag är en vurmare av folkhem, välfärdsstaten och det goda samhället och där är naturligtvis Per Albin en nyckelperson. Jag är övertygad om att han inte hade varit socialdemokrat om han levt i dag utan varit sverigedemokrat.”