Dags för S, C, MP (V) att styra Ystad

Klart var i alla fall att Vänsterpartiets båda mandat – i vanlig ordning – i slutvoteringen gick till budgeten från S, C och MP. Inkluderat de partilösa ledamöterna räckte det till 25 av 49 mandat.

Budgetomröstningen borde också ha lett till att S, C och MP i den efterföljande punkten att utse en efterträdare till Kristina Bendz, ställde upp med en motkandidat till valberedningens förslag Paula Nilsson (M). Det var knappast så att budgetsegern kom oväntat, vissa frifräsarutspel till trots. S, C, MP med V och frifräsarstöd röstade dock för att inte avgöra det ärendet. Vem som efterträder Kristina Bendz i mars vet vi alltså inte. Eller ja, det handlar om Cecilia Magnusson-Svärd (S) ska kliva fram och få med sig fullmäktige på att ta över ordförandeposten i kommunstyrelsen. Och då rimligen också om alla andra ordförandeplatser ska bytas ut för att spegla majoriteten. Då blir det förstås delikat med barn- och utbildningsnämnden och ordförande Göran Göransson (-), före detta KD. Det är ju inte enbart Göran Brante och V som S, C och MP bygger sin kommunfullmäktigemajoritet på. Det är en yster politisk blandning.