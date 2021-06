Anders Gustafsson: Ett evigt tack till de som försvarar oss

550 svenska stridspiloter omkom under kalla kriget.

Citaten ovan kommer från en scen i dokumentären ”Pappa och kalla kriget ” som finns att se på SVT Play sedan den 6 juni. De som talar är Lena Björklund och hennes son Lars. De står mitt inne i skogen bland granar. Platsen där deras make respektive far omkom i ett flygplanshaveri i slutet av 1970-talet. Fortfarande, över 40 år senare, finns rester av stridsflygplanet kvar på marken bland grenar och stenar.

Den de talar om är Kenth Björklund, en av alla de 550 svenska stridspiloter som omkom under kalla kriget. 550 människoliv spilldes trots att Sverige aldrig invaderades. Det är en svindlande hög siffra. Och hur många tusentals anhöriga har inte drabbats av dessa förluster? Som år ut och år in fällt tårar över en omkommen son, far, make eller bror.