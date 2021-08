Naod Habtemichael: Förstatliga inte sjukvården

Den svenska hälso- och sjukvården håller på många sätt hög kvalitet, men tillgängligheten är under all kritik. Under 2020 genomfördes 90 000 färre operationer än under föregående år. Vårdköerna tycks ha ökat drastiskt i ett skede då köerna redan var långa. Förslag för att reformera vården kommer då som brev på posten.