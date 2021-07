Ge oss fler alternativ – inte färre

Stordrift, monopol och statlig styrning var modellen för samhället. Välfärdsstaten skulle erbjuda trygghet men slog även till med storskalig rationalitet i allt från bostadsbyggande till organisation av välfärdstjänster. Den offentliga expansionen gjorde avtryck i skatteskalor liksom i maktkoncentration: individen var hänvisad till vad det offentliga hade att erbjuda, hela professioner skulle in under samma tak. Det var inte så underligt att den lilla människan allt mer uppfattade sig som fast i stora byråkratiska system.

Det har alltid funnits en ideologisk kamp om vad som är rätt och fel när det kommer till vilka som ska ha rätt att erbjuda medborgarna det som brukar kallas välfärdstjänster. Men det finns också en pendeleffekt i debatten. Just nu slår pendeln över till att kritisera valfriheten. Nu med utgångspunkt i termer av vinstjakt, fusk, utsortering, marknadsskola, vanvård, betygsinflation et c. Även samhällsproblem som har en annan grund, exempelvis segregationen förklaras med valfrihetssystemen.