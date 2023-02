I den världen ska den lilla huka sig för större makter. I det ryska tänkandet är inte alla länder lika suveräna, suveränitet är förbehållet stormakter - mindre länder har att inordna sig. Fler länder kommer att upphöra att existera som suveräna stater i Rysslands närhet. Belarus mals långsamt ned under Kremls överhöghet. Moldavien kommer att slukas. Georgien kommer att vara ett minne blott. Estland, Lettland och Litauen kommer, om den transatlantiska länken bryts, att erövras.

Vi missade att förstå andra Tjetjenienkriget under Putins premiärministertid, vi förstod inte vad kontrollen av media skulle leda till i början av Putins presidentskap, vi förstod inte vad Putins tal i München 2007 förebådade, vi reagerade inte på cyberkriget mot Estland samma år, inte heller Georgienkriget året därpå, vi missade innebörden av massiv rysk upprustning, vi godkände mot bättre vetande NordStream-ledningarna som gjorde oss beroende av rysk gas och vi förmådde inte heller att göra det som krävdes när Ryssland startade kriget 2014 med den illegala annekteringen av Ukraina.

Ord avgör inte kriget på marken. Av EU:s utlovade 30 miljarder euro har inte mer än cirka 13 miljarder betalats ut enligt siffror från Kiel Institute or the World economy (IFW). Och det är små belopp. Jämför vi med Tysklands bidrag under första Gulf-kriget 1990/1991 gav tyskarna tre gånger högre stöd då än till Ukraina i dag. Stödet håller också på att vackla i vissa länder, inte i Sverige, men i Tyskland och USA.