Identitetspolitiken är ett gift

Hudfärg och begreppet ras har smugit sig in på flera svenska högskolor, rentav som särskilda utbildningar, något denna ledarsida uppmärksammat tidigare (YA 15/2). Begreppet vit används numera också flitigt i svenska medier, och redaktioner tvekar inte längre att ta in debattartiklar som förklarar att kvinnor och rasifierade inte ska ge sig in på aktiemarknaden som är ”den vite mannens privilegium” (Expressen 16/12).