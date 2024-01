Utfallet när barn omhändertas enligt LVU är under debatt, med inslag i TV 4:s Kalla fakta (8 januari) och i reportage i denna tidning. I Kalla fakta lyfts fram att 201 av 240 barn som omhändertogs enligt LVU just för att de befann sig i kriminella miljöer, kom att begå brott senare i livet. Slutsatsen i programmet är att omhändertagandet inte hjälper utan stjälper. Frågan återstår vad som hade behövts för att ändra på det och om vad som är möjligt, just för den gruppen.