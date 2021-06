Isoleringens tid är förbi – för alla utom Lööf

I praktiken blir det svårt, vilket har visat sig under både nuvarande och tidigare mandatperioder under olika regeringar. Alldeles oavsett hur splittrad en opposition är på ytan kommer den att finna enighet i någon fråga, i något ärende. Det kan vara i formalia eller i mindre sakfrågor men också i budgetbeslut och rentav när det kommer till att avsätta en regering. Därför är det inte konstigt att regeringen Löfven II till slut föll.

Att regeringen Löfven föll har förändrat en del saker. Liberalerna och Nyamko Sabuni menar att januariavtalet också därmed har fallit. Liberalerna som under Jan Björklund gjorde isoleringsmetoden av V och SD till sin och skrev in den i januariavtalet, har nu under Liberalerna med Nyamko Sabuni gjort tvärtom. Sabuni har gjort klart att man nästa gång röstar för borgerlighetens statsministerkandidat. Det är bra, men väldigt sent. Det kan ge nya förutsättningar för Ulf Kristersson att tillträda som statsminister om Stefan Löfven inte utlyser extra val. Det lilla liberala partiets röster – om Sabuni kan samla sina egna – räcker inte för Ulf Kristersson men ett mandat extra från annat håll kan räcka för att nå de 175 nödvändiga. Det kan komma från Helena Lindahl, centerpartisten som 2019 röstade emot Stefan Löfven som statsminister.