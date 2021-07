Johanna Nylander: Bolaget har spelat ut sin roll

Systembolagets försäljning har ökat under pandemin. I landet handlar det om runt 11 procent, men Skåne sticker ut, tillsammans med Halland och Blekinge, med försäljning som gått upp med ungefär en fjärdedel. Samtidigt minskar försäljningen i flera regioner som gränsar mot Norge. Att den inställda gränshandeln spelar roll märks inte minst om man tittar på försäljning av sprit. Den har i de södra regionerna ökat med nästan 40 procent jämfört med året före pandemin, och det är också den dryck där prisskillnaden är som störst.

Till viss del beror ökningen också på att restaurang- och krogbesöken minskat. Med restriktioner har fler ätit och druckit hemma, och många barer och nattklubbar har helt fått stänga ner sin verksamhet. Trots den stora försäljningsökningen har drickandet fortsatt gå ner. CAN, Centralförbundet för Alkohol och Narkotika, som gör undersökningar varje år, menar att ökningen på Systemet inte motsvarar all privatimport. Å andra sidan finns det troligen många som haft ett lager med sprit, öl och vin i källaren, druckit av det under året, samtidigt som färre stora fester, som bröllop och jubileum genomförts.