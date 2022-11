Smärtlindring i kvinnosjukvården är ofta någonting som man tar till först när man försökt utan, och anses av många statusfyllt att stå ut ändå, inte minst under förlossningar. Men föder man barn under fel tid på dygnet kan man få vänta i timmar på ryggbedövning. Första alternativet vid abort är medicinska piller som tar minst en dag att genomlida, och blir man till exempel hemskickad efter ett ofullständigt missfall får man i bästa fall med sig en smärtstillande tablett att ta när det är som värst. Hysteroskopi innebär att man går in i livmodern genom underlivet, ett ingrepp som både blir vanligare och allt oftare görs i vaket tillstånd. Men smärtlindringen är ofta undermålig och många som varit med om det har upplevt ingreppet som fruktansvärt. Det händer också fortfarande att kvinnor sys i underlivet utan bedövning efter förlossning.