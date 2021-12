Skatterna på kommun- och regionnivå har under de senaste decennierna i huvudsak haft en riktning: uppåt. Det gäller också Trelleborg och Skåne. 2021 betalar trelleborgaren 31,78 kronor per intjänad hundralapp, varav 20,60 i kommunskatt och 11,18 till regionen. För 20 år sedan var skatten för trelleborgaren 29 kronor per hundralapp, 19,61 till kommunen och 9,39 till regionen. Hade inte Alliansen på statsnivå sänkt skatterna under sin tid vi makten, hade det känts rejält mer i plånboken för Trelleborgs invånare.