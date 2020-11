Låt krogen komma hem även med drycken

I en passus i självbiografiska Livets ax (Bonniers, 1991) skriver Sven Delblanc om sin barndomsby i Sörmland: ”Turisthotellet var en Lastens boning, ty där serverades pilsnerdricka, klass II, trots nykteristers arga skrik i kommunfullmäktige, där de som örnar spejade efter all böjelse för svalg: eftergivenhet för grova brott och klappjakt på enkla mänskliga svagheter hör till egenheterna i svenskt samhällsliv.”

Nu ska sägas att just kommunfullmäktige emellanåt kan spela den liberala rollen av att försöka möjliggöra för de små etablissemangen att överleva. Som när Malmö och Växjö nyligen beslutade att tillåta hemleverans även av alkohol från restauranger. Det som en åtgärd för att motverka konsekvenserna av coronarestriktioner för näringsidkarna. I Sjöbo har Moderata ungdomsförbundet fått kommunen att utreda om något liknande är möjligt där, om än med uttalad skepsis från kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg gällande lagligheten.

Staten och dess förlängda arm, länsstyrelsen, har nämligen lagt sin näsa i blöt i Malmös och Växjös alkoholservering. Länsstyrelsen i Skåne respektive Kronoberg menar att så här kan man inte ha det; restaurangerna kan inte slippa ifrån kontrollansvaret de har på krogen i vanliga fall bara för att alkoholen serveras i hemmet. Det räcker inte ens att stanna och korka upp vinet, möjligen är det okej om en restaurangrepresentant stannar under tiden som det hela förbrukas. Det senare skulle under alla normala omständigheter bli en dyr lösning.

Det är svårt att se hur just leverans från krogar med alkoholtillstånd – som kan dras in om de slarvar – skulle medföra en drastiskt ökad konsumtion av starka drycker. Dryckesvaror på krogen betingar ett betydligt högre pris än de som kan erhållas på annat vis, exempelvis via statliga Systembolagets onlineförsäljning med hemtransport. Då måste dock beställningen göras med några dagars förberedelse. Däremot behöver inte någon representant för staten deltaga vid vare sig öppnandet av buteljerna eller själva inmundigandet.