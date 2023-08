Vänner sms-ar och tycker att jag ska ta in på hotell Högland. Lite lockande men jag fortsätter att läsa min bok om Ernst Wigforss liv. Wigforss var finansminister under så svåra år som under andra världskriget. Han hade en avgörande roll och kunde bli hetlevrad; kontroversiell också. Bokens övertitel är ”Den förbannade optimisten Ernst Wigforss”. Det är det jag mest vill veta, hur orkade han vara optimist. Vilken livshållning hade han , hur höll han hoppet uppe.