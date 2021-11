Löfvens efterlämnade röra

Pensionsgruppen, där Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inte ingår, tycktes inte bekymra Magdalena Andersson. En reporter ställde frågan om pensionsgruppen inte hotas av en pensionsöverenskommelse utanför den, men Magdalena Andersson svarade att hon inte tänkte agera på ett sådant sätt. Frågan är då hur hon tänker agera. Att höja garantipensionerna, som finansieras via statsbudgeten, är Vänsterpartiets idé, inte pensionsgruppens. För övrigt är det en dålig idé. Problemet med det svenska pensionssystemet är att arbete inte har gett mer i pension för många som är äldre i dag, särskilt gäller det kvinnor. Den som får ihop inkomstpension just under eller på gränsen till garantipensionen blir blåst på konfekten.